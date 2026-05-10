Il leggendario autore e illustratore di fumetti R. M. Guéra ci racconta come dia vita alle sue pagine

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Avendo adattato Django Unchained di Quentin Tarantino, lavorato su progetti Judge Dredd, Marvel e DC, oltre ad aver contribuito alla rinascita dei fumetti Vertigo, R. M. Guéra ha visto praticamente tutto. Per lui, creare personaggi e pagine esplosive d'azione è abbastanza facile, ma al Comicon Napoli gli abbiamo chiesto di spiegare il suo processo e perché vede una creatività così forte nella realizzazione dei fumetti.

"Lo faccio e basta, e suppongo che la descrizione principale dovrebbe venire dai lettori, prima o poi," disse all'inizio, molto semplicemente. Per Guéra il successo è definito dai lettori, e lui si preoccupa solo di creare. Poi ha spiegato in modo un po' più dettagliato come funziona il processo:

"C'è una parte viscerale del disegno che mi piace, personalmente, mi piace. I miei eroi stanno beccando zampe, questi sono i miei dei, quindi cerco di andare lì, di raggiungere lì. Non so cosa dire del mio stile, è uno stile... Penso che la parte fortunata dei fumetti sia che, a mio avviso, è chiaro tra la letteratura e il cinema. Entrambi sono molto importanti per l'artista di fumetti. Quindi devi sapere come raccontare una storia e devi sapere come giustificare emotivamente la sceneggiatura. Quindi ricevi pagine, e sono solo lettere, niente, è solo morto. E devi farcela viva, quindi questo è il tuo compito principale."

Guéra ha detto che i fumetti sono il luogo in cui "puoi scrivere sceneggiature, puoi essere l'attore, puoi essere il regista, puoi essere tutto", e che è una posizione "privilegiata" poter fare fumetti a tempo pieno.

Se volete saperne di più sullo stile di Guéra, sul suo lavoro su Django e sul suo nuovo impegno con Jason Aaron, date un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: