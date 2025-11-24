Il leggendario giocatore NBA Chris Paul, soprannominato The Point God, annuncia il ritiro all'età di 40 anni

HQ

Chris Paul, playmaker dei Los Angeles Clippers, considerato uno dei migliori nella sua posizione - si è davvero guadagnato il soprannome di The Point God - e uno dei giocatori attivi più anziani della lega, ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. Il quarantenne (compirà 41 anni a maggio) ha pubblicato un video emozionante sui social media confermando la sua uscita a fine stagione (la sua 21ª in totale).

Chris Paul è tornato ai Los Angeles Clippers lo scorso inverno, dove le sue statistiche sono state drasticamente abbassate rispetto al precedente periodo ai San Antonio Spurs. Paul ha anche giocato per i Golden State Warriors, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, ma i suoi periodi più lunghi sono stati con i Los Angeles Clippers tra il 2011 e il 2017 e con i New Orleans Hornets tra il 2005 e il 2011, dove è stato la quarta scelta assoluta del draft.

Paul non ha mai vinto un campionato NBA, ma è stato nominato All-Star 12 volte, l'ultima volta nel 2022. Ha inoltre vinto due medaglie d'oro olimpiche a Pechino 2008 e Londra 2012.

LeBron James invia un messaggio a Chris Paul, il secondo giocatore attivo più anziano

Paul è il secondo giocatore NBA più anziano in attività dopo LeBron James (che compirà 41 anni il 30 dicembre). James ha mandato un messaggio sentito a Paul dopo aver saputo che si sarebbe ritirato. "Non ha nulla su cui abbassare la testa. Ha fatto praticamente tutto ciò che questa lega ha da offrire. Spero che assorba tutto" e che "Dovrebbe essere il più felice possibile. So che è felice di essere di nuovo a Los Angeles con la sua famiglia".