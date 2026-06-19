Il leggendario Maggiore Quercia di Robin Hood muore dopo più di 1.000 anni

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La leggendaria Quercia Maggiore nella Foresta di Sherwood è morta dopo essere rimasta in piedi per oltre mille anni. L'albero, strettamente associato alle fiabe di Robin Hood, è da tempo uno dei monumenti naturali più famosi della Gran Bretagna e ha attirato molti visitatori ogni anno.

Secondo gli esperti, la quercia non è riuscita a far germogliare nuove foglie questa primavera, confermando che finalmente aveva ceduto dopo diversi anni di salute in declino. Tra le cause citate ci sono ondate di caldo ricorrenti, siccità e danni al suolo dovuti al turismo intenso. E nonostante diversi tentativi di preservare l'albero, la sua salute è gradualmente peggiorata negli ultimi anni.

Si stima che la Quercia Maggiore abbia tra i 1.000 e i 1.200 anni ed è diventata un simbolo sia della storia che del folklore britannico. Sebbene l'albero sia ora morto, sarà lasciato perché mantiene ancora un significativo valore ecologico per la flora e la fauna della foresta.