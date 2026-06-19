Il leggendario Maggiore Quercia di Robin Hood muore dopo più di 1.000 anni
Uno dei monumenti naturali più iconici della Gran Bretagna ha raggiunto la fine della sua straordinaria vita.
La leggendaria Quercia Maggiore nella Foresta di Sherwood è morta dopo essere rimasta in piedi per oltre mille anni. L'albero, strettamente associato alle fiabe di Robin Hood, è da tempo uno dei monumenti naturali più famosi della Gran Bretagna e ha attirato molti visitatori ogni anno.
Secondo gli esperti, la quercia non è riuscita a far germogliare nuove foglie questa primavera, confermando che finalmente aveva ceduto dopo diversi anni di salute in declino. Tra le cause citate ci sono ondate di caldo ricorrenti, siccità e danni al suolo dovuti al turismo intenso. E nonostante diversi tentativi di preservare l'albero, la sua salute è gradualmente peggiorata negli ultimi anni.
Si stima che la Quercia Maggiore abbia tra i 1.000 e i 1.200 anni ed è diventata un simbolo sia della storia che del folklore britannico. Sebbene l'albero sia ora morto, sarà lasciato perché mantiene ancora un significativo valore ecologico per la flora e la fauna della foresta.