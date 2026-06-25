Il leggendario portiere messicano Guillermo Ochoa riceve ovazioni durante l'ultima partecipazione ai Mondiali

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Il Messico ha vissuto una serata di festeggiamenti battendo la Repubblica Ceca 3-0 durante la terza partita della fase a gironi dei Mondiali, con gol di Mateo Chávez, Julián Quiñones e Álvaro Fidalgo che hanno confermato la qualificazione come leader del girone, essendo la prima e unica squadra finora a vincere tutte e tre le partite della fase a gironi. Il Sudafrica si qualifica come secondo classificato di gruppo, la Repubblica Ceca viene eliminata e la Corea del Sud potrebbe comunque qualificarsi terza nel girone, ma è molto improbabile (solo 3 punti e -1 di differenza reti).

La partita del Messico è stata anche un tributo a Guillermo Ochoa, che si è unito a Leo Messi e Cristiano Ronaldo nel club di giocatori che hanno partecipato a sei Mondiali. Il portiere quarantenne è stato un sostituto inutilizzato nei Mondiali 2006 e 2010, e titolare nel 2014, 2018 e 2022, considerato il secondo miglior portiere della Russia 2018 (ha effettuato 9 parate contro la Germania in quell'edizione). Ha perso il ruolo da titolare nel 2023, ma ha comunque cercato di convincere gli allenatori della nazionale messicana che poteva diventare il secondo portiere.

E Javier Aguirre, allenatore del Messico ai Mondiali 2026 e anche allenatore del Messico nel 2010, quando Ochoa fu messo in panchina in modo controverso, gli diede finalmente quello che probabilmente sarà il suo addio dai Mondiali: sostituì Ochoa con l'attuale portiere titolare, Raúl Rangel, che ricevette una ovazione allo stadio Azteca (i tifosi chiedevano a gran voce che apparisse in campo fin dall'inizio della competizione).

Ochoa ha giocato per 13 minuti, con la fascia da capitano, e ha baciato i pali della porta mentre usciva. Ha già detto che questo sarebbe stato il suo ultimo torneo, quindi probabilmente questi sono stati i suoi ultimi momenti in un campo da calcio.