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Il leggendario razzo lunare di Tintin viene trasformato in un set Lego

Questo set straordinario arriverà ad aprile.

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È un ottimo momento per essere fan dei Lego (anche se il mio conto in banca non sarebbe d'accordo...) dato che, francamente, ci sono così tanti set straordinari che arrivano. A tal fine, a seguito della recente conferma di un set Lego Luigi Mario Kart, ora la casa danese di giocattoli ha presentato un altro set imminente, questo per accontentare i fan degli iconici fumetti di Tintin.

Dal 1° aprile, il Razzo della Luna di Tintin, apparso nelle storie Destination Moon e Explorers on the Moon, sarà brickato e trasformato in un set Lego che combina il suo aspetto davvero bello con una collezione di minifigure di Tintin.

Il set è alto mezzo metro ed è costruito con 1.283 pezzi, ed è necessario come "pezzo pronto per l'esposizione" che ha alcuni riferimenti a Tintin, inclusa una sala di controllo nascosta che si trova rimuovendo un pannello sul razzo, mentre una delle minifigure è il compagno canino amato di Tintin, Milù.

Venduto al dettaglio a £139,99/€159,99, il set è stato creato da un fan portoghese, ricevendo un enorme sostegno dalla community ed è stato trasformato in un set ufficiale da Lego. Dai un'occhiata al bellissimo set qui sotto.

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