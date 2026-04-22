Il leggendario tuner Brabus ha co-progettato una moto elettrica

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Normalmente, la leggendaria casa di tuning Brabus lavora su modelli Mercedes in edizione limitata esagerati, ma ora stanno mettendo il loro talento in qualcosa di davvero diverso.

Hanno collaborato con la società francese DAB Motors per creare una moto elettrica, recentemente presentata alla Milano Design Week. È costruito insieme al marchio francese DAB, e più precisamente sulla loro minimalista "piattaforma 1α".

Ci sono tre versioni distinte, ma anche la moto base presenta dettagli in carbonio esposti e tocchi Alcantara, mentre le versioni di gamma superiore aggiungono più potenza, finiture su misura e uno stile sempre più aggressivo.

Puntano a un'autonomia di 150 chilometri in "ambienti urbani", e la grande notizia è la versatilità dei colori esposti. Puoi scegliere il tuo colore, e puoi vedere alcuni di questi attraverso le foto qui sotto.