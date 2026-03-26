Il LFP posticipa la partita PSG-Lens in Ligue 1 e viene accusato di aver concesso un trattamento preferenziale al PSG

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La prossima partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Racing Club de Lens, inizialmente prevista per sabato 11 aprile, è stata posticipata al 13 maggio affinché il PSG possa preparare meglio le sue due partite di quarti di finale di Champions League contro il Liverpool mercoledì 8 aprile e martedì 14 aprile.

È una pratica relativamente comune in Ligue 1, ma sempre più ingiusta in Francia e all'estero. Innanzitutto, darà al PSG un vantaggio in Champions League, poiché avrà tempo per preparare completamente la partita, mentre il Liverpool giocherà comunque quel weekend in Premier League come al solito, contro il Fulham, così come tutte le altre squadre dei rispettivi campionati europei, come Madrid, Barcellona, Bayern...

Sempre più persone si chiedono perché la Ligue 1 sembri dare un trattamento preferenziale al PSG, ma nessuno lo mette in discussione più di Lens, che ha espresso "il suo disaccordo con la decisione unanime del Consiglio di Amministrazione della LFP" e ha precedentemente cercato di fermare il rinvio, sostenendo che la Ligue 1 nel suo complesso venga "gradualmente relegata a una variabile di aggiustamento a piacimento degli imperativi europei di alcuni".

Un fattore aggiuntivo nella controversia è che il Lens è secondo in Ligue 1, a un punto, potenzialmente quattro punti dietro il PSG, e una vittoria in quella partita renderebbe il campionato più combattuto. Ora, quel duello si giocherà poco prima dell'ultima giornata della lega francese, nel fine settimana del 16 maggio.