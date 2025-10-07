Il libro definitivo dei giochi di ruolo SNES è una lettera d'amore ai classici a 16 bit
Bitmap Books celebra quell'epoca d'oro con un enorme tributo di 550 pagine al genere che ha definito una generazione.
Per molti di noi che hanno giocato al Super Nintendo da bambini, i suoi numerosi giochi di ruolo sono tra i punti salienti assoluti del sistema, un genere che è davvero fiorito sulla macchina a 16 bit. Bitmap Books mira a onorare quell'eredità con l'enorme volume in arrivo The Definitive Book of SNES RPGs Vol. 1.
Questo pesante tomo si estende su 550 pagine, ricco di interviste agli sviluppatori, saggi e gloriosa nostalgia. Il volume 1 coprirà titoli dalla A alla K, concentrandosi su classici come Chrono Trigger, EarthBound, Breath of Fire, Final Fantasy II e altri. Come sempre con Bitmap Books, questa non è solo un'enciclopedia arida, è un sincero tuffo nella magia e nei ricordi dell'era SNES, esplorando il motivo per cui questi giochi risuonano ancora oggi con i giocatori.
I preordini sono già aperti e l'uscita ufficiale è fissata per il 15 ottobre. Per i collezionisti, è disponibile anche un'esclusiva edizione limitata per coloro che desiderano qualcosa di speciale.
Così... Ti senti tentato?