Il libro definitivo dei giochi di ruolo SNES è una lettera d'amore ai classici a 16 bit

Per molti di noi che hanno giocato al Super Nintendo da bambini, i suoi numerosi giochi di ruolo sono tra i punti salienti assoluti del sistema, un genere che è davvero fiorito sulla macchina a 16 bit. Bitmap Books mira a onorare quell'eredità con l'enorme volume in arrivo The Definitive Book of SNES RPGs Vol. 1.

Questo pesante tomo si estende su 550 pagine, ricco di interviste agli sviluppatori, saggi e gloriosa nostalgia. Il volume 1 coprirà titoli dalla A alla K, concentrandosi su classici come Chrono Trigger, EarthBound, Breath of Fire, Final Fantasy II e altri. Come sempre con Bitmap Books, questa non è solo un'enciclopedia arida, è un sincero tuffo nella magia e nei ricordi dell'era SNES, esplorando il motivo per cui questi giochi risuonano ancora oggi con i giocatori.

I preordini sono già aperti e l'uscita ufficiale è fissata per il 15 ottobre. Per i collezionisti, è disponibile anche un'esclusiva edizione limitata per coloro che desiderano qualcosa di speciale.

Così... Ti senti tentato?