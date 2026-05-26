Il libro di Re Artù medievale si prevede sarebbe stato venduto all'asta per £2 milioni

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Un manoscritto medievale che raffigura le prime versioni delle leggende di Re Artù sta per essere messo all'asta, dove si prevede che venga per milioni di sterline. Il libro, che presenta raffigurazioni di Merlino, Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda e altri, è messo all'asta dalla casa d'aste Christie's.

Dopo secoli trascorsi nelle mani di proprietari privati, il libro sarà messo all'asta a luglio. Le istituzioni avranno l'opportunità di acquistare l'opera, secondo TheGuardian, quindi si prevede che questo manoscritto non avrà più un proprietario privato quando cadrà il martelletto.

Scritto in francese antico, probabilmente non è il libro migliore da comprare per una semplice lettura pomeridiana. Ha però 126 illustrazioni in miniatura, quindi puoi guardare le foto se preferisci. Si pensa che il manoscritto sia stato realizzato alla fine del XIII secolo. Le miniature sono stampate su pergamena e realizzate con foglia d'oro, usate per farle brillare anche secoli dopo essere state messe sulla pagina.

La dottoressa Irene Fabry-Tehranchi, specialista in testi francesi presso la Biblioteca dell'Università di Cambridge, ha affermato che la proprietà privata di un tale libro può impedire ulteriori ricerche. "Spero che... diventerà finalmente disponibile in una collezione pubblica. Il problema è, ovviamente, che oggi le biblioteche e le istituzioni del patrimonio non dispongono di molti soldi. [Ma] queste istituzioni sono lì per preservare questi testi e renderli pubblici," ha detto.