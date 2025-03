Il lifesim sullo studio in una scuola di magia, Witchbrook, ottiene finalmente una finestra di lancio

HQ

Nintendo ha dato a tutti noi fan dei simulatori di vita un nuovo segno di vita per Witchbrook, il titolo sullo studio e la vita in una scuola di magia. È stata una lunga attesa per molti, poiché il gioco, originariamente annunciato come Project Spellbound, era in sviluppo da oltre sette anni.

Oggi siamo finalmente riusciti a vedere Witchbrook in movimento, e sembra che ne sia valsa la pena aspettare. Saremo in grado di frequentare lezioni in una varietà di materie magiche, fare amicizia con i nostri compagni di classe, goderci la vita in città e lavorare usando la nostra magia per pagare le tasse scolastiche alla Witchbrook School. Oh, e possiamo farlo da soli o in cooperativa con un massimo di quattro giocatori contemporaneamente.

Witchbrook non ha ancora una data di uscita specifica, ma arriverà su Nintendo Switch, Xbox e PC nell'inverno 2025. Godetevi il primo trailer qui sotto.