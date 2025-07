Il Lione resta in Ligue 1: revocata la retrocessione amministrativa in Ligue 2

HQ

L'Olympique Lione ha vinto il ricorso contro la DNGC, l'organizzazione che supervisiona i conti delle squadre di calcio in Francia, e non sarà retrocesso in Ligue 2 il prossimo anno. La notizia scioccante, ora ribaltata, è stata annunciata per la prima volta alla fine di giugno: a causa della loro situazione finanziaria e dei loro modi inefficaci per migliorarla, erano stati sanzionati con una retrocessione diretta in Ligue 2, la seconda divisione francese, nonostante il Lione fosse arrivato sesto in campionato la scorsa stagione.

Ma un comunicato rilasciato oggi dalla Federcalcio francese conferma di aver annullato la retrocessione amministrativa della prima squadra in Ligue 2 alla fine della stagione 2024-2025.

L'Olympique Lyonnais, che ha vinto sette campionati tra il 2002 e il 2008, ha ringraziato la DNGG e il Comitato d'Appello nella loro dichiarazione, "per aver riconosciuto l'ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione seria in futuro".

"La decisione di oggi è il primo passo per ripristinare la fiducia nell'Olympique Lyonnais. Ora possiamo concentrare la nostra attenzione sui nostri obiettivi sportivi e prepararci al meglio per la prossima stagione".

Cosa accadrà ora con il Crsystal Palace in Europa?

La decisione significa che il Lione potrà giocare in Europa League la prossima stagione. Ciò ha un effetto domino che coinvolge diversi club inglesi, ma lo scenario più probabile è che il Crystal Palace non prenderà il posto del Lione in Europa League.

Il Lione e il Crystal Palace erano entrambi di proprietà della Eagle Football Holdings, di proprietà di John Textor, l'uomo d'affari americano che possiede anche il brasiliano Botafogo. A causa delle leggi contro la multiproprietà dei club, al Crystal Palace è stato negato il suo posto in Europa League, ma le porte si sono riaperte con la potenziale squalifica del Lione. Ma ora che sono stati ricoverati, non è chiaro cosa accadrà. Textor, come misura per ripulire i loro conti, ha venduto il Crystal Palace, ma la vendita delle sue quote deve ancora essere approvata.