Il live-action The Witcher di Netflix si concluderà nel 2026 con la quinta stagione

The Witcher di Netflix non è stato il successo clamoroso che i fan della serie RPG di CD Projekt Red avrebbero sperato, ma in modo molto anti-Netflix ha anche ricevuto il sostegno dello streamer per portare a termine completamente il suo corso. In ottobre, la quarta stagione della serie è arrivata in modo molto mediocre e, dopo la partenza di Henry Cavill, sapevamo che erano previste solo due stagioni con Liam Hemsworth come White Wolf. Questo significa che resta solo la quinta stagione, e quest'anno arriverà effettivamente su Netflix.

Questo è stato confermato in un articolo "What's Coming" su Netflix Tudum, dove lo streamer conferma che la serie tornerà nel 2026, e continua persino a sviluppare questo aspetto con la sinossi ufficiale della prossima stagione.

"Il momento della fine è vicino: forze oscure si stanno alleando in tutto il Continente con piani malvagi su Ciri. Anche se Geralt e Yennefer riusciranno a salvare la loro figlia e a realizzare il loro ultimo desiderio di riunirsi come famiglia, dovranno affrontare ostacoli — e nemici — come mai prima d'ora."

Non abbiamo altre informazioni da aggiungere, ma una ragionevole ipotesi è che un debutto verso la fine del 2026 sia in programma, in qualche modo in linea con l'arrivo della quarta stagione alla fine di ottobre.

Sei entusiasta che The Witcher torni o è ora che la serie finisca?