Il Liverpool annuncia un nuovo contratto biennale per Mohamed Salah

Il Liverpool ha finalmente confermato che Mohamed Salah continuerà con il club inglese fino al 2027. Il giocatore egiziano, 32 anni, ha finalizzato il suo contratto a giugno, e ci si aspettava che non avrebbe ottenuto un rinnovo, il che ha frustrato i fan perché stava facendo una delle sue migliori stagioni di sempre, e apparentemente il giocatore stesso, che diceva che questo sarebbe stato il suo ultimo anno al Liverpool.

Ma le cose sono cambiate questa settimana, e l'annuncio è stato fatto venerdì mattina: Mo Salah ha concordato altri due anni. "Ho firmato perché penso che abbiamo la possibilità di vincere altri trofei e goderci il mio calcio", ha detto Salah, che è arrivato al Liverpool come trasferimento dalla Roma nell'estate del 2017, e da allora ha vinto una Premier League, Champions League, FA Cup, Coppa del Mondo per club FIFA, Supercoppa UEFA, FA Cup e due Coppe di Lega. È anche il terzo capocannoniere di tutti i tempi per i Reds.

Oggi è tutto per Salah, che ha segnato 32 gol in 45 presenze, ma si prevede che anche Virgil van Dijk firmerà un nuovo contratto biennale simile. Trent Alexander-Arnold non seguirà e i piani per unirsi al Real Madrid continuano invariati.