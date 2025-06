Il Liverpool concorda un nuovo terzino sinistro da 40 milioni di sterline dal Bournemouth in attesa di notizie su Wirtz

HQ

Potremmo essere a pochi giorni dal Liverpool che conferma un accordo da record per ingaggiare Florian Wirtz per 116 milioni di sterline, 136 milioni di euro, - quasi - il più grande trasferimento nella storia del calcio inglese. Tuttavia, il Liverpool sta anche andando avanti con un altro giocatore: Milos Kerkez del Bournemouth.

Milos Kerkez, 21enne nazionale ungherese, rafforzerebbe la posizione di terzino sinistro e si trasferirebbe dal Bournemouth al campione della Premier League. L'affare è quasi confermato, poiché il Bournemouth ha già ingaggiato un sostituto nella sua posizione, Adrien Truffert dal Rennes. Si unirebbe per 40 milioni di sterline (46,87 milioni di euro).

Kerkez ha contribuito con due gol e sei assist alla nona posizione del Bournemouth nell'ultima stagione, con un record di 56 punti in Premier League. Ha recuperato la palla 169 volte, il quinto più di qualsiasi difensore in Premier League, più di qualsiasi altro difensore del Liverpool. Si sarebbe incontrato a Liverpool con un compagno di squadra della nazionale ungherese, Dominik Szoboszlai.

Secondo la BBC, Kerkez sarebbe perfetto per la squadra, poiché è anche attivo nel creare occasioni e colmare le lacune in difesa e in attacco.