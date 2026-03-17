Il Liverpool dovrebbe vendere Florian Wirtz, secondo Craig Burley: "Se non segna, dove sono i suoi passaggi e i suoi dribbling?"

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Nella fatidica stagione del Liverpool, uno dei giocatori più criticati è stato Florian Wirtz, arrivato la scorsa estate per un trasferimento record di £116 milioni, 134,32 milioni di euro, dal Bayer Leverkusen, il giocatore più costoso nella storia del calcio inglese. Ma il centrocampista offensivo non è riuscito a dare un contributo significativo ai campioni in carica della Premier League, che sono scesi al quinto posto in classifica.

Nominato il peggior acquisto dell'estate di ottobre, i mesi successivi non hanno cambiato l'opinione degli esperti, e il commentatore di ESPN Craig Burley, ex internazionale scozzese che ha giocato per il Chelsea, ha detto di "averne abbastanza" (tramite Goal.com).

"Quello che ha realizzato in Germania, l'ha ottenuto in Germania. È passato. In questa squadra del Liverpool, è il peso leggero assoluto, è incredibile. Se non segna gol, dove sono i suoi passaggi? Dove sono quei dribbling e quelle corse sconcertanti che ha mostrato al Leverkusen, dove ha lasciato tre o quattro avversari alle spalle e ha concluso con precisione clinica? Dov'è tutto questo?ha chiesto Burley, aggiungendo che gli manca "così tanta convinzione nell'ultimo terzo da renderlo incomprensibile".

Se non migliora, il Liverpool dovrebbe venderlo, ha detto Burley. Potrebbe essere possibile? Parlando con Sport1 (tramite Bulinews), il direttore generale sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha detto di essere generalmente scettico nel riportare in gioco ex giocatori, ma farebbe un'eccezione per Florian Wirtz e Kai Havertz (Arsenal).

Pensi che Florian Wirtz finirà per adattarsi al Liverpool, o verrà licenziato prima o poi?