Il Liverpool ingaggierà Florian Wirtz per 116 milioni di sterline, ma non è (ancora) un record inglese

Florian Wirtz, 22enne centrocampista tedesco diventato una delle giovani stelle del Bayer Leverkusen, la squadra che ha sfidato il dominio del Bayern Monaco, diventerà ufficialmente un giocatore del Liverpool. I media in Inghilterra stanno già confermando che il Liverpool ha concordato l'accordo da 116 milioni di sterline (136,4 euro) con il Leverkusen, il che lo renderebbe uno dei più grandi acquisti nella storia del calcio.

Tuttavia, come riporta la BBC, la commissione iniziale è di 100 milioni di sterline, con ulteriori 16 milioni di sterline in componenti aggiuntivi. Questi diventeranno pagabili solo se il Liverpool raggiungerà "un livello di successo duraturo a livello d'élite". Solo allora sarebbe la somma più grande di sempre dell'Inghilterra per un trasferimento di calcio, con il record attuale che è il trasferimento di Enzo Fernández dal Benfica al Chelsea nel 2023, del valore di £ 106.8.

Il record per i due più grandi trasferimenti di sempre nella storia del calcio è detenuto dal Paris Saint-Germain: 222 milioni di euro, 200 milioni di sterline per Neymar nel 2017, 180 euro, 163 sterline per Kylian Mbappé nel 2018.