Il Liverpool permette a Mohamed Salah di partire gratuitamente a giugno, senza alcun trasferimento

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Mohamed Salah concluderà la sua carriera al Liverpool a giugno, ha annunciato il club, confermando le voci secondo cui l'attaccante egiziano non avrebbe concluso il contratto, che era stato prorogato di due anni quasi esattamente un anno fa e sarebbe rimandato fino al 2027.

"L'attaccante ha raggiunto un accordo con i Reds che gli permetterà di chiudere un straordinario capitolo di nove anni ad Anfield. Salah ha espresso il desiderio di fare questo annuncio ai tifosi il prima possibile per garantire trasparenza sul suo futuro, grazie al rispetto e alla gratitudine che prova", ha detto il club.

Salah si è unito al Liverpool nel 2017 e, tra molti altri titoli, ha vinto una Champions League e due Premier League, inclusa la stagione 2024/25, dove ha segnato 29 gol e fornito 18 assist in campionato. Questi numeri hanno spinto il club a prorogare il suo contratto, che sarebbe scadente a giugno 2025, fino a giugno 2027, ma una prestazione molto più deludente in questa stagione (solo 5 gol in Premier League finora, 10 gol e 9 assist complessivi), che ha portato alla panchina di Arne Slot in Decebmer, probabilmente ha portato a questo addio.

Alcuni hanno persino previsto che se ne sarebbe andato senza salutare in inverno, ma fortunatamente per i tifosi del Liverpool, Mo Salah rimarrà fino a giugno.

Quando la stagione finirà a giugno, il Liverpool permetterà a Mohamed Salah di lasciare il Liverpool senza alcuna cifra di trasferimento, quindi il club non riceverà alcun compenso economico per aver lasciato andare il giocatore nonostante abbia ancora un anno di contratto, un segno di buona fede per il giocatore, che ora può parlare con qualsiasi club desideri. diventando una vera leggenda per il Liverpool.