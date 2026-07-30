Il Liverpool prepara l'offerta per Barcola ma non è d'accordo sul prezzo con il PSG

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Bradley Barcola, attaccante francese al Paris Saint-Germain, potrebbe essere una delle vendite più importanti dell'estate, dato che il Liverpool sta preparando una grande offerta per il ventitreenne di circa 100 milioni di euro, ovvero 85 milioni di sterline, più aggiunte. Secondo rapporti di BBC, TalkSport e altri, il Liverpool è disposto a raggiungere i 100 milioni di sterline, o 117 milioni di sterline, ma il Paris Saint-Germain valuta molto di più l'attaccante, almeno 145 milioni o 169 milioni di sterline, il che lo renderebbe il trasferimento più costoso di sempre in Inghilterra.

Si dice che Barcola sia disposto a unirsi al Liverpool, ma le trattative saranno tese, poiché TalkSport afferma che il Liverpool non prevede di pagare troppo per il giocatore, sostenendo che a Barcola gli restano solo due anni di contratto e ha dichiarato che non lo rinnoverà.

Il Liverpool ha anche provato a ingaggiare Yan Diomandé da Lipsia, offrendo £85 milioni e 100 milioni di euro, ma il diciannovenne è pronto a unirsi al Real Madrid. Se non riusciranno a firmare il Barcola, i Reds continuano a fidarsi di Rio Ngumoha e del recente acquisto di Víctor Muñoz.