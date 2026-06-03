Il Liverpool raggiunge un accordo verbale con l'ex allenatore del Bournemouth e Rayo Vallecano, Andoni Iraola

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Il Liverpool ha licenziato l'allenatore Arne Slot dopo due anni, uno in cui hanno vinto la Premier League e il secondo in cui si sono qualificati a malapena per la Champions League nell'ultima giornata. L'ex giocatore del Liverpool Xabi Alonso sembrava sulla carta la scelta più ovvia per sostituirlo, ma l'ex allenatore del Real Madrid è stato scelto dal Chelsea, e ora il Liverpool sta valutando un altro spagnolo, Andoni Iraola.

BBC Sport riporta che il Liverpool ha raggiunto un accordo verbale con Andoni Iraola per assumere il ruolo di allenatore, firmando un contratto biennale, perché Iraola tende a preferire contratti a breve termine. Iraola arriva dopo aver consolidato il Bournemouth come una squadra solida in Premier League, con due stagioni da record per una squadra che, undici anni fa, non aveva mai giocato nella massima serie. In precedenza, aveva riportato il Rayo Vallecano in LaLiga, allenandolo tra il 2020 e il 2023.

Iraola, 43 anni, affronterà la sua sfida più grande finora, di gran lunga il suo club più grande come allenatore dopo aver lavorato anche a Mirandés e Larnaca. Secondo la BBC, al Liverpool piace lo stile di Iraola: calcio aggressivo e con il piede anteriore.