Il Liverpool resoconti sull'infortunio di Alexander Isak: riuscirà a arrivare in tempo per i play-off della Svezia per i Mondiali?

Liverpoool ha confermato la peggior notizia per Alexander Isak: si è rotto una gamba e starà fuori per diversi mesi. Il club ha confermato martedì che l'attaccante ventiseienne è riuscito a essere operato per un infortunio alla caviglia con frattura al perone.

Durante una conferenza stampa prima della prossima partita di Premier League sabato, contro i Wolves, l'allenatore Arne Slot ha descritto l'intervento di Van de Ven su Isak come "sconsiderato", che ha causato l'infortunio durante la vittoria di sabato scorso contro il Tottenham, subito dopo che Isak aveva segnato solo il suo secondo gol in Premier League per il Liverpool. "Se fai un placcaggio del genere 10 o 10 volte c'è la possibilità che il giocatore si faccia male seriamente", si lamentò Slot.

Per il Liverpool, dovranno fare a meno di Isak, proprio quando stava iniziando a dare contributi significativi. Ma la grande domanda rimane per la Svezia, che non si è ancora qualificata per la Coppa del Mondo 2026, dopo una fase a gironi disastrosa (sono entrati nei play-off solo grazie al loro posto preferenziale in Nations League).

La Svezia gioca contro l'Ucraina il 26 marzo. Se vinceranno, affronteranno Polonia o Albania per conquistare uno dei quattro posti europei della Coppa del Mondo. Ce la farà in tempo? Secondo Arne Slot, Isak sarà fuori per "un paio di mesi", il che significa che dovrebbe arrivare puntuale per i play-off dei Mondiali con la Svezia, ma ovviamente dipende da quanto velocemente si riprenderà, e anche se sarà in forma, da quanto velocemente raggiungerà la forma più ottimale.