Il Liverpool rischia di perdere la prossima stagione in Champions League: cosa devono fare

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La vittoria per 4-2 dell'Aston Villa contro il Liverpool ha matematicamente assicurato la squadra del Birmingham al quarto o quinto posto per giocare in Champions League la prossima stagione, anche se avranno una via alternativa se vincono l'Europa League sabato prossimo contro il Friburgo. Ma è stato un altro disastro per il Liverpool, che ha subito due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite per restare a 59 punti dopo 37 partite... e affronta la concorrenza del Bournemouth, 55 punti dopo 36 partite.

La prima partita chiave per il Liverpool è anche un momento chiave per l'Arsenal nella corsa al titolo di Premier League. Il Bournemouth affronterà il Manchester City martedì 19 maggio alle 19:30 BST, 20:30 CEST. Se il Manchester City vince o pareggia (che ovviamente sembra lo scenario più probabile), il Liverpool si assicurerà il quinto posto in Premier League.

Tuttavia, se il Bournemouth sorprenderà il Manchester City (che darebbe anche all'Arsenal il titolo di campionato martedì), sarebbero a 58 punti dall'ultima giornata, domenica 24 maggio alle 16:00 BST.

In tal caso, una vittoria sarebbe sufficiente al Liverpool per assicurarsi il quinto posto e la presenza in Champions League la prossima stagione. Ma se il Liverpool pareggiasse o perdesse quella partita domenica e il Bournemouth vincesse, il Liverpool finirebbe sesto in campionato, costretto a giocare Europa League nel 2026/27...

In breve, il Liverpool ha quasi tutto a suo favore, perché tutto dipende dalla (sulla carta) improbabile sconfitta del Manchester City contro il Bournemouth domani, e anche se dovesse accadere, il loro destino è nelle loro mani. Anche se dovessero qualificarsi in un modo o nell'altro, avrebbero ottenuto il loro punteggio più basso dal 2015/16, una totale delusione dopo aver vinto la Premier League la scorsa stagione...