Il Liverpool sta cercando di ingaggiare questo difensore del Bayer Leverkusen come sostituto di Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold ha confermato la sua uscita dal Liverpool e ora si prevede che si unirà al Real Madrid già il mese prossimo, in tempo per la Coppa del Mondo per club FIFA. Ciò lascia il Liverpool con un grande vuoto da colmare, poiché il terzino destro nato a Liverpool era considerato uno dei migliori nella sua posizione (oltre ad essere una leggenda del Liverpool che ora ha fatto arrabbiare molti tifosi rossi...).

Secondo talkSport, il Liverpool si sta avvicinando a un sostituto. Il loro obiettivo è Jeremie Frimpong, il 24enne nazionale olandese del Bayer Leverkusen.

Secondo le loro fonti, un accordo può essere fatto per meno di 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) perché il difensore ha una clausola nel suo contratto che gli consente di partire per meno soldi quando si apre la finestra di trasferimento. Il Liverpool non vede l'ora di ingaggiarlo, ma Arne Slot è anche alla ricerca di altre posizioni da rafforzare, come terzino sinistro, difensore centrale e attaccante.