Il logo dell'uccello da 250 kg della sede centrale di Twitter a San Francisco è ancora all'asta

Se stai cercando un modo per celebrare tempi più semplici e migliori sui social media, ora puoi registrare il tuo interesse e fare un'offerta per l'acquisto del vero logo dell'uccello che è stato originariamente trovato sul lato della sede di Twitter a San Francisco, prima che Elon Musk acquistasse l'azienda e la rinominasse in X.

L'enorme logo pesa oltre 250 kg e ha dimensioni di circa 3,6 m x 2,6 m x 0,5 m, e così com'è è ancora all'asta presso la casa RR Auction negli Stati Uniti. Il problema è che l'asta è quasi finita, in quanto termina il 20 marzo, e al momento per far parte del procedimento dovrai sborsare un bel po' di soldi, oltre $ 20.000 infatti per far parte del processo di offerta in corso.

Parlando del logo, RR Auction aggiunge: "Questo cartello è stato uno dei momenti salienti dell'asta di Elon Musk del settembre 2023, 'Twitter Rebranding: Online Auction Featuring Memorabilia, Art, Office Assets & More!', che ha annunciato dopo aver cambiato ufficialmente il nome dell'azienda da Twitter a X nel luglio 2023. Soprannominato "Larry" in onore della leggenda dei Boston Celtics Larry Bird, il logo dell'uccello di Twitter è stato l'insegna dell'azienda dal 2012 al 2023, un arco di 11 anni che rappresenta il periodo più popolare e influente di Twitter. Anche se Twitter e il suo uccellino azzurro sono andati in pensione, il simbolo rimane un'icona della storia della tecnologia e dei social media, un emblema immediatamente riconoscibile allo stesso livello di Nike o Apple Computer.

Il problema di vincere l'asta è anche che dovrai pagare per la spedizione del logo dalla sua attuale posizione a San Francisco. In sostanza, se vivi in Europa e decidi di optare per questo, aspettati un costo di spedizione e tariffe all'estero molto, molto sostanzioso.

