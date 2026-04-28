Il logo di Resident Evil di Zach Cregger è stato condiviso

Tra meno di cinque mesi, Resident Evil fan avranno un'altra sorpresa da aspettare, dato che l'adattamento di Zach Cregger farà il suo debutto nei cinema di tutto il mondo. Anche se non abbiamo ancora visto un trailer del film per avere uno sguardo approfondito e chiaro su cosa aspettarsi dal film, è stato attivato un sito web per il film, il che suggerisce che ulteriori informazioni sono imminenti.

Ma a questo si aggiunge che il sito offre persino un primo sguardo al logo del film, che ha sicuramente un design ostile. Puoi vedere questo qui sotto.

Va detto che il primo trailer sarà probabilmente pubblicato al pubblico molto, molto presto, dato che è stato condiviso con il pubblico al CinemaCon all'inizio di questo mese. Secondo i rapporti, dipingeva un quadro molto terrificante, suggerendo che il regista di Weapons and Barbarian sia tornato a fare ciò che sa fare meglio; spaventando a morte i suoi fan.

Sappiamo anche che questo film è stato realizzato con un assegno in bianco e che, pur presentando location iconiche e restando fedele a modo suo, non ruoterà attorno a personaggi preferiti dai fan, poiché Cregger intende evitare di essere crocifisso dai fan della serie di videogiochi di Capcom.