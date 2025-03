Il logo Twitter di 250 kg viene venduto per poco più di $ 34.000

HQ

Solo pochi giorni fa, abbiamo riportato la notizia dell'asta per il logo da 250 kg Twitter che era attaccato alla sede della piattaforma di social media a San Francisco prima che Elon Musk acquistasse l'azienda e la rinominasse in X. Bene, ora quell'asta si è chiusa e il logo è stato venduto per un prezzo piuttosto considerevole.

La casa d'aste RR Auction ha gestito il procedimento, che dopo alcune settimane frenetiche si è concluso solo un paio di giorni fa e ha visto l'offerta vincente per un totale di $ 34.375. Ciò significa che qualcuno da qualche parte nel mondo ora deve ritirare manualmente o pagare la spedizione per ricevere l'enorme logo alto quasi quattro metri a casa sua.

Va detto che il logo non è stato venduto per quanto ci si aspettava, poiché il valore stimato del logo è dichiarato essere superiore a $ 40.000 secondo RR Auction.

Spenderesti più di $ 30.000 per un'enorme insegna con il logo?

