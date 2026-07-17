Il London Games Festival tornerà ad aprile 2027 con una nuova sede nel centro di Londra

HQ

Negli ultimi anni, il London Games Festival è cresciuto a un ritmo piuttosto impressionante. Dopo la fusione tra EGX e MCM Comic Con, nel Regno Unito mancava un evento di primo piano incentrato sui videogiochi, e il London Games Festival sta diventando sempre più questa soluzione.

L'evento ha particolarmente successo poiché allinea e combina una serie di eventi di gaming in tutta Londra nel giro di una settimana. Ci sono conferenze e panel in eventi come Screen Play, altri programmi industriali e B2B presso Games Finance Market and Ensemble, importanti opzioni orientate al consumo e all'industria come New Game Plus, e naturalmente anche i BAFTA Games Awards che si tengono in questo periodo.

Dopo il più riuscito London Games Festival di oggi, all'inizio di quest'anno, a cui ha partecipato Gamereactor (sia per i New Game Plus che per i BAFTA Games Awards), è stato confermato che anche il London Games Festival tornerà nel 2027, con una sede ampliata per soddisfare la crescente domanda.

Le date per il LGF 2027 sono dal 12 al 19 aprile, ma gli eventi principali si terranno tra il 15 e il 17 aprile nella nuova sede del Business Design Centre, in una posizione più centrale nella capitale inglese. Il Business Design Centre ospiterà New Game Plus e Games Finance Market e, per quanto riguarda gli altri eventi confermati per LGF 2027, ci è stato detto che torneranno anche i seguenti.



BAFTA Games Awards alla Queen Elizabeth Hall di Southbank (probabilmente il 16 aprile)



Sceneggiatura al BFI Southbank il 14 aprile



Venerdì tardi: Videogiochi al V&A di South Kensington il 16 aprile



Ensemble dal 16 al 17 aprile (tour in più location)



Ci aspettiamo una lista più completa di attività e relatori man mano che ci avviciniamo al ritorno del London Games Festival.