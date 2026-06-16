Il Lord of the Rings: The Hunt for Gollum aggiunge Anya Taylor-Joy al suo cast

HQ

Warner Bros. ha annunciato che un altro nome importante si unirà al cast di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Oltre al ruolo di Aragorn di Jamie Dornan da Viggo Mortensen, al ritorno di Andy Serkis nel ruolo di Gollum e al debutto di Kate Winslet nella Terra di Mezzo come protagonista femminile del film, ora è stato confermato che Anya Taylor-Joy avrà un ruolo nel film.

Come confermato sui social media, ci viene detto che Taylor-Joy interpreterà il personaggio di Seren, considerato un elfo dei boschi e un agente di Thranduil. È un personaggio originale e non precedentemente conosciuto nella lore della Terra di Mezzo, quindi aspettatevi di sentire molto di più su Seren man mano che la produzione del film progredisce.

Il piano attuale prevede che The Hunt for Gollum esca nelle sale a dicembre 2027, il che significa che probabilmente non vedremo un trailer fino al prossimo anno. La buona notizia è che la produzione è in corso in Nuova Zelanda.