Il Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ha ufficialmente iniziato la produzione

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Dopo mesi e mesi di pianificazione e preparazione, è stato ufficialmente confermato che la Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ha iniziato la produzione ed è in fase di riprese in Nuova Zelanda.

Questa informazione è stata confermata dalla Warner Bros. in un breve video in cui il regista Andy Serkis indossa la sua tuta completa per motion capture e si prepara a girare scene nel ruolo di Gollum. A questo è stato poi accompagnato da una ripresa di sorvolo di una catena montuosa neozelandese dove è stato creato un altro set ed è in fase di preparazione per essere utilizzato nel progetto.

Probabilmente non vedremo molto altro dal film per un po', dato che cast e troupe si immergono nel loro lavoro per assicurarsi che il film sia pronto per la data di prima prevista, ancora prevista per il 17 dicembre 2027. Tuttavia, quello che sappiamo è che Jamie Dornan è tra il cast e sta assumendo il ruolo di Aragorn, mentre Kate Winslet fa il suo debutto nella Terra di Mezzo, e anche Anya Taylor-Joy interpreterà un'elfa.