Il Los Angeles Dodgers Stadium ospiterà il baseball ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, altre sedi confermate

Le Olimpiadi estive di Los Angeles 2028 introdurranno sport nuovi e di ritorno, come il flag football, il cricket (che torna per la prima volta dal 1900) e il baseball (che appaiono solo sporadicamente, tra cui Tokyo 2020 e Pechino 2008). Ha senso che il baseball sia sotto i riflettori negli Stati Uniti, e questa settimana è stato confermato il luogo della competizione olimpica: sarà uno degli stadi più emblematici, il Dodger Stadium.

I Los Angeles Dodgers sono, ovviamente, i campioni in carica della Major League Baseball, dopo aver sconfitto i New York Yankees nelle World Series del 2024. Tuttavia, quando si programma una competizione olimpica in uno stadio MLB, sorge un problema: i Giochi si svolgono proprio nel bel mezzo della stagione regolare MLB, il che significa che i giocatori MLB, alcuni dei migliori di questo sport, non partecipano. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare, poiché Rob Manfred, commissario della MLB, ha affermato che l'idea di mettere in pausa la stagione della Major League durante le Olimpiadi è stata discussa.

Altri impianti sportivi a Los Angeles e in California sono stati confermati questa settimana, tra cui il Peacock Theatre per la boxe (che torna dopo aver stretto un accordo con la neonata federazione World Boxing), Venice Beach per il triathlon, il cricket nel quartiere fieristico di Pomona e persino il lotto degli Universal Studios utilizzato per lo squash.