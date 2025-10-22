Il Louvre riapre tre giorni dopo la rapina alla luce del giorno

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Museo del Louvre ha riaperto le sue porte dopo la rapina che ha visto alcuni dei gioielli più preziosi della Francia svanire in pieno giorno. I visitatori sono tornati al museo oggi, anche se la galleria presa di mira dai ladri rimane chiusa mentre le autorità perseguono le piste. La rapina, eseguita in pochi minuti utilizzando utensili elettrici e un veicolo, ha scatenato urgenti revisioni delle misure di sicurezza in tutto il paese. I funzionari sottolineano che il furto rappresenta un attacco al patrimonio nazionale e gli investigatori stanno lavorando instancabilmente per rintracciare i responsabili. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!