Il Louvre rimarrà chiuso lunedì mentre la polizia insegue i ladri

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Louvre rimarrà chiuso lunedì mentre la polizia intensifica le ricerche del team dietro l'audace rapina di gioielli di domenica. I ladri, descritti come altamente qualificati e forse stranieri, sono fuggiti con diversi tesori reali dopo aver fatto irruzione nella Galleria Apollo in pieno giorno. L'operazione, durata sette minuti, ha riacceso le critiche sulla sicurezza dei musei in Francia, con i funzionari che hanno ammesso le debolezze degli attuali sistemi di protezione. Gli investigatori hanno recuperato alcune attrezzature lasciate durante la fuga, ma i gioielli rubati, considerati inestimabili, rimangono dispersi. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!