Il lungo viaggio di Destiny 2 termina il 9 giugno

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Per quasi dieci anni, Destiny 2 ha affascinato giocatori di tutto il mondo, e pochi avrebbero potuto immaginare quanto sarebbe durata l'avventura al momento del lancio del gioco nel 2017. E il team di sviluppo ha continuato con espansioni, contenuti stagionali e molto altro. Ma tutto questo sta per concludersi con il prossimo aggiornamento, che Bungie ora conferma sarà l'ultimo del gioco quando arriverà il 9 giugno.

I server non verranno chiusi, ovviamente, e il gioco rimarrà giocabile, ma l'attenzione del team ora si sposterà verso progetti futuri. Su Bungie.net, il team scrive che:

"Mentre la nostra attenzione si sposta verso un nuovo inizio per Bungie, inizieremo a lavorare per incubare i nostri prossimi giochi. A tal fine, il 9 giugno 2026 pubblicheremo l'ultimo aggiornamento dei contenuti live-service per Destiny 2 per iniziare questo nuovo percorso come studio. Anche se lo sviluppo attivo potrebbe essere al termine, faremo in modo che Destiny 2 rimanga giocabile, proprio come lo è oggi l'originale Destiny. Molti cambiamenti in questo aggiornamento finale mirano a garantire che Destiny 2 sia un luogo accogliente dove i giocatori possano tornare"

L'aggiornamento finale è descritto come una lettera d'amore a tutti coloro che ci sono stati negli anni e includerà, tra le altre cose, attività rinnovate, miglioramenti ai raid e il ritorno della Sparrow Racing League. Stanno anche approfittando dell'occasione per ritirare gli eventi stagionali.

Bungie, che da tempo ha parlato di avere grandi progetti per Destiny 2 e la cosiddetta Fate Saga, ora sembra invece voler chiudere il gioco. E con un maggiore focus su Marathon e un numero sempre più basso di giocatori attivi, forse semplicemente hanno sentito che era il momento di ritirarsi Destiny 2.

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