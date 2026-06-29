Il Lussemburgo sta per diventare la sede europea della banca multilaterale della difesa

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Il mondo è diventato un luogo molto più ostile ultimamente, e non tutti i paesi possono permettersi di tenere il passo nella corsa agli armamenti, soprattutto con le tecnologie più recenti impiegate nei droni e nella guerra informatica. Ecco perché il Canada sta lanciando una nuova banca multilaterale della difesa per aiutare i paesi a ottenere finanziamenti per progetti di difesa.

La Defence, Security and Resilience Bank, guidata dal Primo Ministro canadese Mark Carney, sta ancora cercando una sede nel suo Canada natale, ma stabilirà la sua sede europea in Lussemburgo. Carney afferma che questa banca permetterà alle piccole e medie aziende della difesa di soddisfare la crescente domanda, in particolare all'interno dell'Unione Europea, a seguito della guerra in Ucraina.

La banca mira a raccogliere 135.000 milioni di dollari e intende offrire finanziamenti più economici rispetto, ad esempio, al programma di prestiti dell'Unione Europea. Tuttavia, secondo Reuters, gli analisti del settore si aspettano maggiore chiarezza su quali paesi potrebbero sostenere la banca il prossimo mese, durante la riunione NATO ad Ankara.