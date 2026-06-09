Il maggiore Nelson conferma che farà parte delle celebrazioni del 25° anniversario di Xbox

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Durante il FanFest tenutosi in concomitanza con l'Xbox Games Showcase, un volto familiare alla comunità Xbox è apparso per ospitare l'evento: Larry "Major Nelson" Hryb. Per quasi due decenni, è stato il volto pubblico della community, fino a quando ha lasciato Microsoft nel 2023.

Ultimamente è stato spesso visto parlare di Xbox e ha espresso apertamente interesse a tornare su Xbox. Tuttavia, questo non è ancora successo e, come detto, stava "solo" conducendo il FanFest, ma sui social scrive anche che aiuterà a "celebrare il 25° anniversario di Xbox come conduttore dei prossimi eventi Fan Fest."

In altre parole, sembra che vedremo molto di più Larry Hryb ora che Xbox compie 25 anni, e molti probabilmente incrociano le dita che questo continui anche dopo.