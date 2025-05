Il magnate delle costruzioni thailandese e soci sono accusati dopo il crollo mortale della torre di Bangkok Le autorità accusano 15 persone di negligenza e violazioni delle normative a seguito del crollo mortale dell'edificio durante il terremoto di marzo.

Un importante dirigente edile thailandese e altre 14 persone si sono arrese alla polizia venerdì durante le indagini sul crollo di una torre di 30 piani a Bangkok che ha causato quasi 100 vittime durante un potente terremoto a marzo.



I funzionari hanno riferito che i difetti di progettazione, l'uso di materiali scadenti e i documenti contraffatti hanno contribuito al disastro. Tutti i sospetti negano le accuse mentre l'inchiesta continua. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Bangkok, Thailandia, 28 marzo 2025 I soccorritori di Bangkok si trovano sul sito di un grattacielo in costruzione crollato dopo il terremoto che ha colpito la capitale thailandese // Shutterstock