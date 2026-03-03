Il manager del Flamengo Filipe Luís è stato licenziato dopo un 8-0 Vittoria in Brasile

HQ

Il gigante brasiliano Flamengo ha vissuto la scorsa stagione il suo miglior momento storico, vincendo cinque titoli tra cui Brasileirão e Copa Libertadores, anche se sono stati eliminati (ai rigori) dal Paris Saint-Germain nella Coppa Intercontinentale. Tuttavia, Filipe Luís, l'allenatore che ha guidato la squadra di Rio de Janeiro dal 2024, è stato licenziato.

Il club l'ha annunciata martedì, sorprendentemente, dopo un 8-0 vittoria contro Madureira nella Taça Guanabara, una coppa tra squadre di Rio de Janeiro. Ma in altre competizioni, il Flamengo ha ottenuto risultati peggiori, inclusa la sconfitta contro Lanús in Recopa, e il suo peggior inizio in campionato negli ultimi dieci anni: cinque sconfitte nelle prime 12 partite della stagione.

Filipe Luís, di 40 anni, si è ritirato dal calcio nel 2023, dopo aver giocato una parte importante della sua carriera all'Atlético de Madrid e al Chelsea, concludendo la sua carriera al Flamengo. Farà un viaggio di ritorno in Europa come allenatore?