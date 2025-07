Il manager di Xbox licenziato difende la spinta dell'intelligenza artificiale di Microsoft

HQ

L'ultimo round di licenziamenti di Microsoft ha avuto un impatto su migliaia di dipendenti di tutte le divisioni, inclusa Xbox, come parte del suo ambizioso investimento di 80 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale. In particolare, anche progetti importanti come Perfect Dark sarebbero stati cancellati.

Mentre molti ex dipendenti hanno espresso frustrazione, un ex membro del team Xbox, Brandon Stirrup, ha offerto una rara difesa della strategia di intelligenza artificiale di Microsoft. Stirrup, che ha lavorato presso Xbox Game Studios come Senior Business Manager, ha riconosciuto la difficoltà dei licenziamenti, ma ha affermato che il passaggio all'intelligenza artificiale è necessario e inevitabile.

"Sono stato licenziato da Xbox, ma capisco l'investimento di Microsoft nell'intelligenza artificiale", ha scritto su X. Ha aggiunto che, sebbene il suo lavoro si sia concentrato sulla strategia piuttosto che sull'ingegneria, crede ancora che coloro che resistono all'IA rischiano di essere sostituiti.

I suoi commenti hanno suscitato reazioni contrastanti online, facendo eco ai dibattiti in corso nel settore sulle implicazioni a lungo termine dell'IA e sulla sicurezza del lavoro.

