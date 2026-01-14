Il manager NFL più longevo Mike Tomlin lascia i Pittsburgh Steelers dopo 19 anni

HQ

Mike Tomlin, uno degli allenatori con la permanenza più longeva della NFL, ha annunciato le sue dimissioni dai Pittsburgh Steelers dopo 19 stagioni. Ha iniziato nel 2007, e all'epoca era uno dei manager più giovani a vincere un Super Bowl, a 36 anni, quando gli Steelers conquistarono il Super Bowl XLIII nel 2009.

Tomlin ha guidato la squadra a 13 apparizioni ai playoff e a otto titoli AFC North. Tuttavia, i suoi maggiori successi sono stati in quei primi giorni, dato che l'ultima volta che hanno vinto una partita di play-off è stata nel 2017

"Allenare a Pittsburgh è diverso da qualsiasi altra parte, e sarò sempre molto orgoglioso di essere stato un custode di questa squadra", ha detto l'allenatore, ora 53 anni. "Questa organizzazione è stata una parte enorme della mia vita per molti anni, ed è stato un onore assoluto guidare questa squadra."

Notevole, dalla sua fondazione nel 1969, i Pittsburgh Steelers hanno impiegato solo tre allenatori capi: Chuck Noll, Bill Cowher e Tomlin.