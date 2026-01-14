Gamereactor

Il manager NFL più longevo Mike Tomlin lascia i Pittsburgh Steelers dopo 19 anni

All'epoca era il più giovane a vincere un Super Bowl come manager, a 36 anni nel 2009.

Mike Tomlin, uno degli allenatori con la permanenza più longeva della NFL, ha annunciato le sue dimissioni dai Pittsburgh Steelers dopo 19 stagioni. Ha iniziato nel 2007, e all'epoca era uno dei manager più giovani a vincere un Super Bowl, a 36 anni, quando gli Steelers conquistarono il Super Bowl XLIII nel 2009.

Tomlin ha guidato la squadra a 13 apparizioni ai playoff e a otto titoli AFC North. Tuttavia, i suoi maggiori successi sono stati in quei primi giorni, dato che l'ultima volta che hanno vinto una partita di play-off è stata nel 2017

"Allenare a Pittsburgh è diverso da qualsiasi altra parte, e sarò sempre molto orgoglioso di essere stato un custode di questa squadra", ha detto l'allenatore, ora 53 anni. "Questa organizzazione è stata una parte enorme della mia vita per molti anni, ed è stato un onore assoluto guidare questa squadra."

Notevole, dalla sua fondazione nel 1969, i Pittsburgh Steelers hanno impiegato solo tre allenatori capi: Chuck Noll, Bill Cowher e Tomlin.

