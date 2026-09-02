Il Manchester City batte il record di trasferimento con Enzo Fernández, acquistato dal Chelsea per £125 milioni, €145

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Nelle ultime ore del giorno di scadenza, il Manchester City ha rotto il mercato con il trasferimento di Enzo Fernández dal Chelsea. Il centrocampista argentino, ex capitano del Chelsea, diventa il sostituto di Rodri in questa nuova era del Manchester City guidato da Enzo Maresca, dopo aver pagato un record di £125 milioni, 145 milioni di euro.

Enzo Fernández giocherà per il Manchester City fino al 2031, e il Chelsea subisce un grande divario nella rosa. Il Chelsea avrebbe potuto rompere l'accordo dopo che l'acquisto di Lamine Camara come sostituto non è riuscito, ma ha mantenuto la parola.

In totale, il Manchester City ha speso £450,76 milioni, 526 milioni di euro per nove giocatori, incluso il record britannico per l'acquisto più costoso. Dopo che Elliot Anderson è stato acquistato dal Nottingham Forest per £116 milioni, il City ora eguaglia l'importo pagato dal Liverpool per Alexander Isak lo scorso anno, quando lo aveva acquistato per la stessa cifra (£125 milioni, €145 milioni). Solo gli acquisti di Kylian Mbappé e Neymar Jr. da parte del PSG nel 2017 superano quelle cifre nella storia del calcio.