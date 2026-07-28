Il Manchester City conferma che Rodri si sottoporrà a un "intervento chirurgico minore" mentre le voci di un trasferimento aumentano

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Il Manchester City ha comunicato che il centrocampista spagnolo Rodri Hernández, scelto miglior giocatore della Coppa del Mondo 2026, ha subito un "piccolo intervento alla schiena" dopo aver sofferto di disagio per un po' di tempo, e inizierà un breve periodo di riabilitazione. Non ci sarà quando inizierà la stagione tra meno di un mese... ma nessuno sa davvero con certezza dove giocherà Rodri la prossima stagione, dato che le voci di un trasferimento al Real Madrid sono tornate a rafforzarsi.

Inizialmente si riportò ampiamente che Florentino Pérez rifiutò il giocatore spagnolo. Il club bianco si è concentrato su altri giocatori: prima Michael Olisé, e quando quel piano è fallito, si è concentrato sull'ala ivoriana Yan Diomandé di Lipsia, che si dice sia stato ingaggiato per oltre 100 milioni di euro.

Ma negli ultimi giorni, dopo le trattative secondo cui Rodri avrebbe rifiutato un'offerta del PSG, con LaLiga e Real Madrid come destinazione preferita, sono riemerse voci secondo cui il Real Madrid stesse lavorando attivamente per portare Rodri, con il giornalista di Marca Roberto Gómez che riporta che un accordo tra Rodri e il Real Madrid "è molto vicino alla finalizzazione, se non lo è già stato". ed è stata una richiesta personale dell'allenatore José Mourinho. Ora resta da vedere se il Manchester City accetterà di vendere il giocatore, che ha ancora un anno di contratto e stava cercando di convincere Rodri a firmare un rinnovo.