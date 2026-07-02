Il Manchester City conferma il loro acquisto più grande e il giocatore britannico più costoso di sempre

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Il Manchester City ha ufficialmente confermato l'acquisto di Elliot Anderson, centrocampista ventitreenne proveniente dal Nottingham Forest, per £116 milioni e 134,4 milioni di euro, un numero che stabilisce un nuovo record di trasferimento per il Manchester City e uno degli acquisti più costosi nella storia della Premier League.

L'acquisto di Elliot Anderson per i prossimi cinque anni dal Manchester City rappresenta la spesa più grande per un giocatore, stabilendo il record di £100M per Jack Grealish. In Premier League, gli unici due acquisti più costosi sono stati quelli effettuati lo scorso anno dal Liverpool: Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen a £116,5 milioni e Alexander Isak dal Newcastle a £125M.

Supera anche i 115 milioni di sterline pagati dal Real Madrid per Jude Bellingham dal Borussia Dortmund nel 2023, diventando il giocatore inglese più costoso di sempre.

Il Nottingham Forest ha chiuso sedicesimo in Premier League e, secondo quanto riferito, ha rifiutato due offerte precedenti del Manchester City, aumentando il prezzo per il centrocampista mentre la corsa dell'Inghilterra ai Mondiali continua. Anderson ha iniziato 37 partite da titolare e ha partecipato a ogni partita di Premier League per il Forest, segnando quattro gol e fornendo quattro assist, e classificandosi tra i primi cinque della lega per placcaggi e passaggi.