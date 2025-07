Il Manchester City firma con Puma, il più grande contratto di sempre nella storia del calcio inglese

HQ

Il Manchester City ha annunciato un'estensione dell'accordo con l'azienda tedesca di abbigliamento sportivo Puma su un accordo a lungo termine, che secondo quanto riferito consiste in dieci anni, terminando quindi nel 2035, un anno dopo la scadenza del contratto di Erling Haaland, rendendolo il più grande accordo di sempre per una squadra di calcio inglese: almeno 1 miliardo di sterline, 100 milioni di sterline all'anno.

In una dichiarazione ufficiale inviata dal club, si vantano dei titoli vinti dal club da quando è stato firmato il primo accordo con Puma nella stagione 2019/20: il triplete nel 2022/23, quattro titoli consecutivi di Premier League e molteplici vittorie di coppe nazionali in FA Cup e Coppa di Lega per le squadre maschili e femminili. Per Puma, l'affare vale la pena in quanto ha stabilito nuovi record globali di vendite per club

In confronto, il contratto decennale del Manchester United con Adidas, firmato nel 2023, valeva 900 milioni di sterline e si ritiene che il contratto pluriennale del Liverpool con Adidas sia di circa 60 milioni di sterline a stagione, riporta The Guardian.