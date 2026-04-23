Il Manchester City guida la Premier League per la prima volta da agosto, a pari merito con l'Arsenal in QUASI tutto

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Il Manchester City è il nuovo leader della Premier League, tornando in cima alla classifica per la prima volta dalle prime settimane di competizione, grazie a una vittoria per 1-0 sul Burnley che li ha retrocessi in Championship. Un solo gol di Erling Haaland significa che il City supera l'Arsenal in classifica... ma con lo stesso numero di punti, 70.

Sia Manchester City che Arsenal sono 12 punti avanti su Manchester United e Aston Villa, tutti ora con lo stesso numero di partite, 33. Stranamente, Manchester City e Arsenal hanno anche la stessa differenza reti, 37, che è il primo criterio di spareggio.

Così è stato usato il secondo criterio di spareggio: più gol segnati. E il City è in vantaggio, anche se non di molto: ha segnato 66 gol e ne ha ricevuti 37, mentre l'Arsenal ha segnato tre gol in meno ma anche tre in meno.

Incredibilmente, con lo stesso numero di partite giocate, 33, entrambe le squadre hanno vinto le stesse partite (21), lo stesso numero di sconfitte (7) e pareggi (5), ma se il campionato finisse ora, il Manchester City sarebbe il campione. E nel caso avessero segnato lo stesso numero di gol, il Manchester City vincerebbe perché ha un vantaggio diretto migliore, dopo che il City ha battuto l'Arsenal domenica scorsa in casa. L'altra partita precedente era stata un pareggio per 1-1.

Prossime partite di Arsenal Premier League

L'Arsenal ha cinque partite di Premier League da giocare, con 15 punti in palio. Hanno anche due semifinali di Champions League contro l'Atlético de Madrid il 29 aprile e il 5 maggio, e se vinceranno, la finale sarà dopo la fine della Premier League.



Newcastle (casa) - 25 aprile



Fulham (casa) - 2 maggio



West Ham (in trasferta) - 10 maggio



Burnley (casa) - 17 maggio



Crystal Palace (Trasferta) - 24 maggio



Prossime partite della Manchester City Premier League

Il Manchester City ha anche cinque partite di Premier League da giocare, con 15 punti in palio. Hanno anche la semifinale di FA Cup contro il Southampton il 25 aprile. Se vinceranno, giocheranno la finale il 16 maggio.



Burnley (in trasferta) - 22 aprile



Everton (in trasferta) - 4 maggio



Brentford (casa) - 9 maggio



Bournemouth (in trasferta) - 17 maggio, potrebbe essere spostato a causa della FA Cup



Crystal Palace (Casa) - Da definire



Aston Villa (casa) - 24 maggio



In breve, entrambe le squadre ora hanno cinque partite da giocare (il Manchester City aveva giocato la 34ª giornata in precedenza a causa della semifinale di FA Cup). Chi pensi vincerà la Premier League 2025/26?