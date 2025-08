Il Manchester City lavora per rendere Rodri il secondo giocatore più pagato della squadra mentre incombe la minaccia del Real Madrid

HQ

Si è parlato molto di un potenziale passaggio da Rodri al Real Madrid. Il Manchester City ha potuto a malapena godersi il Pallone d'Oro a causa di un infortunio durato quasi una stagione, ma il centrocampista spagnolo giocherà ancora per i mancuniani fino a giugno 2027, quando il suo contratto scadrà. Tuttavia, con le voci secondo cui il Real Madrid vuole ingaggiarlo come centrocampista di punta, forse già il prossimo anno, o tra due anni come free agent (che è anche il modo in cui hanno preso Kylian Mbappé e Trent Alexander-Arnold, in attesa della fine dei loro contratti), si dice che il Manchester City stia già spingendo per un nuovo contratto.

E il famoso insider Fabrizio Romano ha riferito che il club della Premier League sta lavorando per offrire a Rodrigo Hernández un nuovo contratto valido fino al 2029. L'accordo lo renderebbe il secondo giocatore più pagato della squadra dopo Haaland. Un grande segnale di fiducia per il giocatore, che deve ancora dimostrare di poter recuperare al meglio dopo l'infortunio.

Se dovesse firmare, Rodri avrebbe trascorso un decennio al Manchester City, unendosi nel 2019. Ha già vinto tutto quello che c'era da vincere con il club, ma ora il club ha l'importante sfida di migliorare dopo una stagione incredibilmente fuori forma l'anno scorso... che ha coinciso con l'assenza di Rodri.

Potrebbe interessarti anche: Rodri sceglie il momento più importante della sua carriera: "Dopo, la mia mentalità è cambiata"