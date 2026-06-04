Il Manchester City minaccia di intraprendere azioni legali contro Riquelme per aver promesso di ingaggiare Haaland al Real Madrid

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Il Manchester City non ha preso bene l'annuncio di Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del Real Madrid, che firmerà Erling Haaland se verrà eletto presidente, impegnato nel piano al punto da aver firmato un documento davanti a un notaio che si compromette a pagare le iscrizioni al club a tutti i 100.000 membri del Real Madrid se verrà eletto presidente e il giocatore non si presenta. Riquelme ha piena fiducia che riuscirà a realizzare l'acquisto da sogno se verrà eletto domenica, con grande sconcerto del club inglese.

Il quotidiano spagnolo Marca ha pubblicato una dichiarazione dal Manchester City, negando categoricamente la possibilità che il norvegese lasci il club. "Le storie emerse dalla Spagna sul futuro di Erling Haaland sono false. Non c'è alcuna possibilità che ciò accada, e non esiste alcuna clausola contrattuale che lo consenta. Stiamo valutando azioni legali per l'uso della nostra immagine di giocatore in questo contesto".

Quindi, il Manchester City nega che Haaland possa lasciare il club... ma non includeva Rodri nella dichiarazione. Il centrocampista spagnolo è un altro dei giocatori che Riquelme ha promesso di portare, ma Rodri è nel mirino del Real Madrid da molto tempo, anche se l'attuale presidente (e probabilmente rieletto domenica) Florentino Pérez non è propenso a portarlo, almeno non ora...