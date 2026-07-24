Il Manchester City nega di essere stato avvicinato dal Real Madrid per Rodri

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Voci e disinformazione riguardo a Rodri, scelto Miglior Giocatore ai Mondiali 2026, che si unisce al Real Madrid, non sono altro che teorie e desideri dei tifosi, senza alcuna verità dietro. Sebbene i nomi di Rodri e Real Madrid siano stati collegati da molto tempo, e soprattutto negli ultimi mesi, diversi media hanno riportato che Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, non è interessato al centrocampista spagnolo.

Si prevede che il club effettuerà altri acquisti quest'estate, in particolare almeno un centrocampista, ma dopo aver rifiutato Enzo Fernández (arrivando persino a inviare una dichiarazione in cui dichiarano di non essere interessati al giocatore), Rodri non sembra essere nemmeno nella lista. Secondo AS, il Manchester City ha negato di essere stato contattato dal Real Madrid per il giocatore.

Rodri, trentenne, termina il suo contratto con il Manchester City alla fine della prossima stagione e sembra desideroso di tornare in LaLiga in Spagna. Se il Real Madrid non lo ingaggia, pochi club potrebbero permettersi la grande cifra prevista per il giocatore, il Pallone d'Oro 2024, il cui valore di mercato è aumentato dopo i Mondiali. Dal momento, il suo futuro è un mistero, ma senza Pep Guardiola la prossima stagione, il suo periodo al Manchester City potrebbe essere giunto al termine.