Il Manchester City potrebbe subire una detrazione fino a 40-60 punti se riconosciuto colpevole di 115 reati finanziari

HQ

Il Manchester City sta ancora aspettando il verdetto sulle 115 presunte accuse di violazione finanziaria presentate dal club tra il 2009 e il 2018. Sono passati 14 mesi dalla fine dell'udienza nel dicembre 2024, e da allora il tribunale e una commissione indipendente stanno deliberando sulle accuse.

Si è parlato molto delle potenziali sanzioni sismiche per il Manchester City se dovesse essere riconosciuto colpevole, comprese le sanzioni sportive. Un esperto finanziario del calcio chiesto da The Mirror, Kieran Maguire, pensa che ciò potrebbe significare una detrazione di 40-60 punti in Premier League, cosa che quasi certamente significherebbe retrocessione in seconda divisione (Championship).

Tuttavia, una retrocessione diretta in League One o League Two (terza e quarta divisione) non potrebbe avvenire, poiché ciò coinvolgerebbe la EFL (English Football League), e le accuse finanziarie del City sono contro la Premier League. Maguire ha calcolato quei 40-60 punti considerando sanzioni simili contro Everton e Nottingham Forest, ma si trattava di infrazioni molto più brevi e coinvolgevano solo il Financial Fair Play.

Le accuse di frode aziendale del City sono molto più complesse: "È di fatto un'accusa di frode - la Premier League sostiene di aver ricevuto soldi dal proprietario e di averli mascherati come entrate da sponsorizzazione", e prevede che comporterà una completa ristrutturazione del club, come è già accaduto con la Juventus.

E quando gli è stato chiesto quanto tempo ci vorrà, Maguire ha detto che "dovrebbe essere nelle ultime possibilità di prendere una decisione" e dovrebbe essere risolto nei prossimi mesi, ma sta impiegando così tanto perché prevede che ci siano circa 500.000 prove.