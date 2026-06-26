Il Manchester City si prepara a battere i record di trasferimento per Elliot Anderson: almeno £116 milioni, €134,4 milioni per il centrocampista

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La Premier League dimostra ancora una volta perché è molto avanti rispetto al resto dei campionati europei dopo che il Manchester City ha accettato un trasferimento record per il club per Elliot Anderson, centrocampista ventitreenne proveniente dal Nottingham Forest, per £116 milioni e 134,4 milioni di euro, con alcune fonti che indicano che potrebbe persino stabilire un nuovo record nel calcio inglese: fino a 116 milioni di sterline, 150,6 milioni di euro, secondo la BBC.

Il precedente acquisto più costoso del Manchester City era stato Jack Grealish, acquistato nel 2021 per £100 milioni / 117 milioni di euro dall'Aston Villa.

Il Nottingham Forest, che ha chiuso sedicesimo in Premier League, avrebbe rifiutato due offerte precedenti del Manchester City, aumentando il prezzo per il centrocampista attualmente in Coppa del Mondo con l'Inghilterra. C'è sempre stata "una certa fiducia che l'accordo si sarebbe concluso prima o poi", riporta la BBC, ma per il momento il giocatore ha rifiutato di rispondere alle domande sul suo futuro, concentrandosi sulla partita contro Panama ai Mondiali di sabato alle 22:00 BST, 23:00 CEST.

Le acquisti calcistici più costosi da parte di club inglesi

A seconda del prezzo finale, il trasferimento di Elliot dal Forest al Manchester City sarebbe stato uno degli acquisti più costosi nella storia del calcio inglese. Il record è stato stabilito lo scorso anno dal Liverpool, portando Alexander Isak dal Newcastle per £125 milioni / €148 milioni.

Anderson sarebbe il primo o il secondo più costoso, davanti a Enzo Fernández, acquistato dal Chelsea dal Benfica per £106,8 milioni / €121 milioni nel 2023, e un altro acquisto del Liverpool la scorsa estate,

Florian Wirtz, acquistato dal Bayer Leverkusen per una stima di £100 milioni a £116 milioni (€117,5 milioni-€136 milioni).