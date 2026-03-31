Il Manchester City vince il terzo titolo consecutivo di ePremier League

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Sono passati quasi due anni dall'ultima volta che il Manchester City ha vinto un titolo di Premier League e, anche se può sembrare molto tempo fa, il fatto che il club abbia vinto sei degli ultimi otto trofei rende senza dubbio questo dolore molto meno forte per i suoi tifosi. Questo calo non ha influenzato tutti i settori della competizione per il Man City, tuttavia, come nella ePremier League, continua a essere una forza indomabile.

Durante le finali della ePremier League nel fine settimana, il Man City è stato nuovamente incoronato vincitore, conquistando il terzo titolo consecutivo e il suo quarto trofeo negli otto anni di ePremier League in corso.

La finale vide la coppia del Man City Matias Bonanno e Jafonso affrontare Tekkz e NiKSNEB del Leeds United, portando a una partita intensa in cui il Man City vinse 8-6, sollevando il trofeo, assicurandosi la qualificazione per l'eChampions League e anche un invito al Campionato Mondiale riservato esclusivamente ai vincitori di tornei regionali in tutto il mondo. Anche il Leeds ha ottenuto un posto in eChampions League per i suoi risultati, ma non parteciperà al Campionato del Mondo.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per questa coppia del Man City, l'eChampions League si terrà a metà-fine maggio, con il Campionato del Mondo che seguirà alla Coppa del Mondo di Esports a luglio.