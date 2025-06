Il Manchester United ingaggia l'attaccante brasiliano Matheus Cunha per 62.5 milioni di sterline

HQ

Il Manchester United ha avuto un enorme impatto sul mercato estivo con l'ingaggio dell'attaccante brasiliano Matheus Cunha, che si è unito a una mossa da 62.5 milioni di sterline (73 milioni di euro) dal Wolverhampton Wanderers. Cunha si unisce fino al 2030 con l'opzione di un ulteriore anno.

Cunha, nazionale con il Brasile dal 2021 e precedentemente all'Atlético de Madrid o all'RB Leipzig, ha detto che lo United era la sua squadra inglese preferita sin da quando era bambino, "guardando le partite della Premier League in TV a casa di mia nonna".

"Non vedo l'ora che inizi la pre-stagione per conoscere i miei compagni di squadra e prepararmi per la stagione che mi aspetta. Tutto il mio obiettivo è ora lavorare sodo per diventare una parte preziosa della squadra e aiutare a riportare questo club al top".

Cunha si unirà a uno dei momenti più delicati dello United, concludendo il campionato molto più vicino alla retrocessione rispetto all'Europa, ma il direttore del calcio Jason Wilcox spera che Cunha sarà una buona aggiunta mentre cercano di "costruire una squadra forte, dinamica e divertente in grado di lottare per i più grandi onori".